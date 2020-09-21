تفجير حافلة ركاب إسرائيلية.. المؤبد لعنصرين تابعين لحزب الله ببلغاريا

حكم القضاء البلغاري بالمؤبد على عنصرين من عناصر حزب الله اللبناني، وذلك في حادثة تفجير حافلة ركاب إسرائيلية عام 2012.
وسبق للحكومة البلغارية أن اتهمت حزب الله بالوقوف وراء الاعتداء الذي أسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين وسائق الحافلة.
ووفق ما أعلنته شرطة بلغاريا آنذاك، فإن الانتحاري الذي فجّر نفسه بالحافلة، على صلة بخلية تابعة لحزب الله اللبناني، فضلا عن "جوازات السفر الكندية والأسترالية" التي كانت بحوزته.
والانتحاري كان أحد الشخصين اللذين تحدثت عنهما السلطات الأمنية وقتها، وقالت إن لديها معلومات عن تمويل حزب الله لهما، مشيرة إلى أنهما عاشا في لبنان في الفترة ما بين 2006 و2010.
ويشار إلى حزب الله خلال الآونة الاخيرة بأنه سبب المشكلات في لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت الذي أوجد دمارًا هائلًا في البلاد وخلف ضحايا بالمئات .
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