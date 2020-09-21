أخبار عاجلة
نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ بعثة الزمالك بعد وصولها المغرب -
دعاء فاروق ترد على «فبركة» مداخلة السحر -
أحمد مكي يعلق على مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار -
تعليق كوميدي من محمد هنيدي على هاتف آيفون 12 -
بعد تقارير عن تخطيطه لارتداء قميص سوبرمان.. ترامب: شعرت وكأنني مثله -
ترامب: الانتخابات المقبلة الأهم في تاريخ أمريكا -
بعد إصابته بـ كورونا.. متى يعود كريستيانو رونالدو للملاعب؟ -
شاهد .. متحدث وزارة الصحة : مصر ستكون أكثر استعدادا لموجة كورونا الثانية -
فيديو : مع انطلاق العام الدراسى .. الصحة تحدد طرق حماية الطلاب من كورونا -
استطلاع.. تقدم بايدن على ترامب في ميشيجان وتقاربهما في نورث كارولاينا -

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة بيئة المحيطات

أخبار عالمية تبليغ
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة بيئة المحيطات
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة بيئة المحيطات

أطلقت الصين اليوم /الاثنين/ قمرا صناعيا جديدا لمراقبة المحيطات إلى المدار، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.

وذكر المركز - في بيان اليوم - أن القمر الصناعي هاييانغ -2 سي (HY-2C) تم إطلاقه على متن الصاروخ "لونج مارش -4 بي" الساعة 1:40 بعد الظهر (بتوقيت بكين)، فيما سيستخدم القمر لإجراء مراقبة عالية الدقة للبيئة البحرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة بيئة المحيطات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 