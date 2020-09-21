نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخلاء مجمع من اللنازحين السوريين في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخلت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين، مجمع الأوزاعي للنازحين السوريين في صيدا، بموجب قرار قضائي، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وقال مسؤول ملف النازحين السوريين في بلدية صيدا عضو المجلس البلدي كامل كزبر، إن "نحو 40 عائلة تركت المجمع حتى الآن، ونتوقع حتى نهاية الأسبوع إخلاؤه من نحو 70 عائلة أخرى".

وأضاف أن الإخلاء يتم بهدوء ودون إشكالات تذكر، تحت إشراف القوى الأمنية وبلدية صيدا وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة، مشيراً إلى إخلاء المجمع بالكامل قبل حلول الشتاء.

وبحسب الوكالة اللبنانية، فإن أكثر من 700 نازح سوري يشغلون المجمع وغالبيتهم من العشائر والبدو، في أكبر تجمع للنازحين السوريين في الجنوب.