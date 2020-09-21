نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعارضة البيلاروسية في بروكسل تحث الاتحاد الأوروبي على التحرك بشأن العقوبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حثت زعيمة المعارضة الرئيسي في بيلاروسيا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على الموافقة على فرض عقوبات على المسؤولين المتهمين بتزوير الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، وسافرت إلى بروكسل لإخبار وزراء خارجية الكتلة بالتحلي بالشجاعة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وقد شهدت عطلة نهاية الأسبوع الاحتجاجات الجماهيرية السادسة على التوالي ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بسبب الاقتراع المتنازع عليه في 9 أغسطس، ولم يتابع الاتحاد الأوروبي بعد تهديده بفرض عقوبات على قائمة تضم حوالي 40 مسؤولًا بيلاروسيا.

وقالت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفياتلانا تسيخانوسكايا، التي فرت إلى ليتوانيا بعد الانتخابات، للصحفيين بعد اجتماعها بوزراء الخارجية: "لدى قادة الاتحاد الأوروبي أسباب لعدم دفع العقوبات، لكنني طلبت منهم أن يكونوا أكثر شجاعة". واضافت "العقوبات مهمة في معركتنا لأنها جزء من الضغط الذي يمكن أن يجبر ما يسمى بالسلطات على بدء حوار معنا في مجلس المعارضة".

قال الاتحاد الأوروبي في أواخر أغسطس إنه سيفرض تجميد أصول وحظر سفر على المسؤولين البيلاروسيين. لكن تتطلب العقوبات اتفاقا بين جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، وأصبحت قضية بيلاروسيا متداخلة مع نقاش حول عقوبات منفصلة تنادي بها قبرص ضد تركيا بسبب موارد الطاقة. وتقول قبرص إنها تؤيد فرض عقوبات على روسيا البيضاء لكنها تريد من الكتلة التحرك بشأن تركيا كذلك.

وقال وزير الخارجية نيكوس كريستودوليديس، أحد أقوى المدافعين عن عقوبات بيلاروسيا، " لا يمكن أن يكون رد فعلنا على أي نوع من الانتهاك لقيمنا ومبادئنا الأساسية انتقائيًا. يجب أن يكون متسقا". كما قال رؤساء ليتوانيا وبولندا ورومانيا، اليوم الاثنين، إنهم سيطلبون من زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة هذا الأسبوع تقديم حزمة دعم اقتصادي لبيلاروسيا إذا أجرت انتخابات ديمقراطية. وسيشمل ذلك نظامًا تجاريًا ملائمًا مع الاتحاد الأوروبي، والسفر بدون تأشيرة، والدعم كمرشح لمنظمة التجارة العالمية.

