نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوريا تحبط محاولة فرار داعشيات من مخيم الهول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصدر سوري، اليوم الاثنين، إحباط قوات الأمن الداخلي في مخيم الهول، شمال شرق، أحبطت محاولة فرار جديدة لـ"داعشيات" من جنسيات غربية وعراقية، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الداخلي بالإدارة الذاتية الكردية علي الحسن، وصلت محاولات الفرار التي أحبطت ووثقت منذ مارس 2019 "، لنحو 700 محاولة، حاولت فيها أسر داعشية من جنسيات مختلفة الهروب من المخيم"، الواقع على بعد 45 كيلومترا شرق محافظة الحسكة.

ويذكر أن مخيم الهول القريب من الحدود العراقية، يؤوي 65 ألف شخص، يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى منهم، ويضم قسماً لنساء أجنبايت مهاجرات وأطفالهن، يتحدرون من 50 دولة غربية وعربية، يبلغ عددهن نحو 11 ألف سيدة.

كما أعلن المسؤول الأمني البارز، ارتفاع وتيرة الهروب إلى التوغل التركي في شرق الفرات وسيطرته على مدينتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة.

وقال الحسن: "زادت محاولات الفرار بعد الهجمات التركية، وأفشلنا محاولات فرار عديدة لزوجات عناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش المتطرف، برفقة أطفالهن".

وأضاف أن غالبية التحقيقات أشارت إلى نية النساء التوجه إلى تركيا، وقال : "اعترفن بأن وجهتهن أولاً المناطق الخاضعة لفصائل موالية لتركيا، مثل جرابلس والباب، للدخول إلى الأراضي التركية ثم العودة إلى بلدانهن".