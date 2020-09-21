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أخبار اليمن : خروقات جديدة بالحديدة وغارات متواصلة

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أخبار اليمن : خروقات جديدة بالحديدة وغارات متواصلة
أخبار اليمن : خروقات جديدة بالحديدة وغارات متواصلة
دوت الخليج -
خروقات جديدة بالحديدة وغارات متواصلة
استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وشن الطيران 22 غارة على محافظات مأرب والجوف وعمران.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 131 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح وتحليق عشر طائرات حربية و ثمان طائرات تجسسية، و28 خرقاً بقصف مدفعي و 84 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأفاد المصدر أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية في الجاح بمديرية بيت الفقيه، واستهدف قصف بست قذائف مدفعية غرب وجنوب قرية الشجن بمديرية الدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية بني صريم، واستهدف بغارة خزان مياه للشرب في منطقة الجراف بمديرية خمر محافظة عمران.

وذكر المصدر أن الطيران شن غارتين على مديرية صرواح و 12 غارة على مديرية رحبة بمحافظة مأرب، كما شن ثلاث غارات على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

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