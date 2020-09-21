أخبار عاجلة
نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ بعثة الزمالك بعد وصولها المغرب -
دعاء فاروق ترد على «فبركة» مداخلة السحر -
أحمد مكي يعلق على مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار -
تعليق كوميدي من محمد هنيدي على هاتف آيفون 12 -
بعد تقارير عن تخطيطه لارتداء قميص سوبرمان.. ترامب: شعرت وكأنني مثله -
ترامب: الانتخابات المقبلة الأهم في تاريخ أمريكا -
بعد إصابته بـ كورونا.. متى يعود كريستيانو رونالدو للملاعب؟ -
شاهد .. متحدث وزارة الصحة : مصر ستكون أكثر استعدادا لموجة كورونا الثانية -
فيديو : مع انطلاق العام الدراسى .. الصحة تحدد طرق حماية الطلاب من كورونا -
استطلاع.. تقدم بايدن على ترامب في ميشيجان وتقاربهما في نورث كارولاينا -

أخبار اليمن : وفيات كورونا حول العالم تقترب من مليون

أخبار عالمية تبليغ
أخبار اليمن : وفيات كورونا حول العالم تقترب من مليون
أخبار اليمن : وفيات كورونا حول العالم تقترب من مليون
دوت الخليج -
وفيات حول العالم تقترب من مليون
تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم 31 مليون مصاب حتى الآن، وحصد الوباء أرواح أكثر من 960 ألف شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، حيث تسبب فيروس كورونا في وفاة نحو 200 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 6.8 مليون شخص.

وفي البرازيل حصد فيروس كورونا أرواح 137 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء هناك أكثر من 4.5 مليون مصاب.

وسجلت الهند، التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات، نحو 88 ألف وفاة، ونحو 5.5 مليون إصابة حتى الآن.

وفي المكسيك توفي أكثر من 73 ألف شخص حتى الآن، وبلغ عدد المصابين أكثر من 697 ألفا.

وتعتبر بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا، حيث حصد فيروس كورونا في بريطانيا أرواح نحو 42 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين حوالي 400 ألف، وفي إيطاليا التي تحتل المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث سجلت نحو 36 ألف وفاة، وحوالي 300 ألف مصاب منذ بدء تفشي الوباء، وفي فرنسا توفي أكثر من 31 ألف شخص، وتجاوز عدد المصابين 467 ألفا، وسجلت إسبانيا أكثر من 30 ألف وفاة، وأكثر من 640 ألف إصابة.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت أكثر من 1.1 مليون إصابة، إلا أن عدد الوفيات كان ضئيلا مقارنة بالبلدان الأخرى، إذ بلغ 19418 حالة وفاة حتى الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : وفيات كورونا حول العالم تقترب من مليون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 