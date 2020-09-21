إصابات كورونا اليومية بامريكا تلامس 40 الفا
اظهرت احصائيات اليوم الاثنين تسجيل 39844 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الولايات المتحدة الامريكية خلال ال24 ساعة الماضية.
وذكرت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا انه تم تسجيل 250 حالة وفاة بسبب الفيروس مضيفة ان الحصيلة الاجمالية ارتفعت بذلك الى 814ر804ر6 مليون إصابة و509ر199 حالات وفاة في الولايات المتحدة.
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في عدد حالات الاصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا اليومية بامريكا تلامس 40 الفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.