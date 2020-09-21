تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة

يوقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ووزراء منتدى غاز شرق المتوسط، الثلاثاء، على ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة، بحضور سفراء الدول الأعضاء به.

وحسب مراسل "دوت الخليج"، فإن التوقيع سيتم في مقر شركة بتروجت في القاهرة. ويضم المنتدى إلى جانب مصر، قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية. وتم تأسيس المنتدى مطلع عام 2019، وتضمن الإعلان التأسيسى اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء منظمة تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردهم الطبيعية، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، بهدف تأمين احتياجات الأعضاء من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.

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