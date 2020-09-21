مقتل 9 من القوات الأفغانية فى هجوم لطالبان

أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل ستة جنود على الأقل وثلاثة من رجال الشرطة بالإضافة إلى إصابة أربعة آخرين، وذلك فى هجوم شنته عناصر تابعة لحركة "طالبان" فى ولاية "تخار" الشمالية.





وبحسب قناة "طلوع" الأفغانية، فأن الهجوم وقع فى قرية "ناو آباد" بمنطقة "دشت قلعة"، مشيرة إلى أن الاشتباكات بين عناصر الحركة وقوات الأمن الأفغانية استمرت لأكثر من ساعة. وأفادت تقارير إعلامية بسقوط ضحايا فى صفوف حركة "طالبان" إلا أن الحركة لم تعلق على هذه الأنباء حتى الآن.

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