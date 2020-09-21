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فيديوجراف.. مصر تهزم تركيا اقتصاديا

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-09-21 12:56 تبليغ
فيديوجراف.. مصر تهزم تركيا اقتصاديا
فيديوجراف.. مصر تهزم تركيا اقتصاديا

هذا ما أكدته مؤسسة "جولدمان ساكس" فى أحدث تقرير لها، إذ قالت إن اقتصاد مصر لا يزال قوياً راسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة.

وأضافت أن تركيا لم تعد تنافس مصر ضمن الأسواق الناشئة بعد الآن بسبب تدهور أوضاعها بشكل يحول دون إقبال المستثمرين الأجانب عليها، مؤكدة أن مصر هى الأفضل بين أقرانها من حيث العائدات الحقيقية.

وقبل أسبوعين من تقرير "جولدمان ساكس"، أبقت مؤسسة "موديز" على التصنيف الائتمانى لمصر كما هو عند مستوى "B2"، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد.

فى المقابل خفضت وكالة" فيتش" الدولية للتصنيف الائتمانى تصنيف صندوق الأصول التركى إلى مستوى "سلبي"، فى أغسطس الماضى، وذلك بسبب انخفاض احتياطيّها من العملة الأجنبية وتزايد مخاطر التمويل الخارجى والسياسة المالية الضعيفة.

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