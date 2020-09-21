من جانبه، حذر باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، المسؤولين من أن البلاد قد تسجل قريبا أعدادا ضخمة من المصابين بكورونا ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لخفض معدل الإصابات الحالي.
وقال باتريك فالانس فى إفادة صحفية، إن عدد حالات "كوفيد-19" الجديدة سيتضاعف كل سبعة أيام تقريبا، مضيفا "سيستمر فى التصاعد حتى يبلغ نحو 50 ألف مصاب يوميا فى حدود منتصف أكتوبر".
وأوضح فالانس أن هذا العدد "سيُترجم بعد ذلك إلى أكثر من 200 حالة وفاة فى اليوم بحلول منتصف نوفمبر".
وتابع "هذا إذن يتطلب السرعة والعمل الجاد وما يكفى الإجراءات من أجل خفض عدد المصابين".
وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إنه يعكف حاليا على دراسة إمكانية تشديد الإجراءات الوقائية لوقف انتشار الفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقعات بتسجيل 49 ألف إصابة يوميا بكورونا فى بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.