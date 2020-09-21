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توقعات بتسجيل 49 ألف إصابة يوميا بكورونا فى بريطانيا

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-09-21 13:22 تبليغ
توقعات بتسجيل 49 ألف إصابة يوميا بكورونا فى بريطانيا
توقعات بتسجيل 49 ألف إصابة يوميا بكورونا فى بريطانيا

من جانبه، حذر باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، المسؤولين من أن البلاد قد تسجل قريبا أعدادا ضخمة من المصابين بكورونا ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لخفض معدل الإصابات الحالي.

وقال باتريك فالانس فى إفادة صحفية، إن عدد حالات "كوفيد-19" الجديدة سيتضاعف كل سبعة أيام تقريبا، مضيفا "سيستمر فى التصاعد حتى يبلغ نحو 50 ألف مصاب يوميا فى حدود منتصف أكتوبر".

وأوضح فالانس أن هذا العدد "سيُترجم بعد ذلك إلى أكثر من 200 حالة وفاة فى اليوم بحلول منتصف نوفمبر".

وتابع "هذا إذن يتطلب السرعة والعمل الجاد وما يكفى الإجراءات من أجل خفض عدد المصابين".

وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إنه يعكف حاليا على دراسة إمكانية تشديد الإجراءات الوقائية لوقف انتشار الفيروس.

 

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