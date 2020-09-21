اليونان: نتضامن مع قبرص فى مواجهة استفزازات تركيا

وقالت ساكيلاروبولو - خلال محادثاتها مع نظيرها القبرصى نيكوس أنستاسيادس - إن قبرص واليونان تحافظان على جبهة دبلوماسية صلبة ومشتركة، مضيفةً أن السياسة الخارجية للبلدين تسترشد بالأهداف المشتركة وتبنى دائمًا على القانون الدولي.

وأوضحت رئيسة اليونان - حسبما نقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية - أن سحب تركيا لسفينة البحث "أوروك ريس" كانت خطوة تجاه تخفيض التصعيد، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخطوة تحركًا تكتيكيًا ذات أهداف قصيرة الأجل.