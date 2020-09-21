كورونا يطيح بوزير الصحة فى التشيك

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، قال فويتيك إنه يريد إتاحة فرصة جديدة لإيجاد حل للأزمة، فيما توجه رئيس الوزراء آندريه بابيتش، عبر تويتر، بالشكر لزميله الحزبى على جهوده، قائلاً، إن "فويتيك أتقن بطريقة لا تصدق التعامل مع الموجة الأولى من الإصابات فى بداية العام".

وارتفع معدل الإصابات فى التشيك بسرعة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع زيادات قياسية فى الأعداد يوميًا، إذ يحذر الخبراء من موجة ثانية من عدوى كورونا.

وكانت التشيك بين أول الدول الأوروبية التى خففت قيود مكافحة فيروس كورونا، وفى مايو أعادت فتح المقاهى، والحانات، وألغت شرطها الصارم بوضع الكمامات فى الأماكن العامة، بعد معركة ناجحة ضد الفيروس.

وأراد فويتيك إعادة فرض تدابير أكثر صرامة، إلا أن رئيس الوزراء وآخرين منعوه من ذلك، واتهمت المعارضة الحكومة باستخدام فويتيك كبش فداء قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الإقليمية وانتخابات مجلس الشيوخ، مطالبين بتعيين وزير آخر يحل محله على نحو سريع.

وسجلت التشيك 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلد الذى يقع وسط أوروبا إلى 49300 إصابة مؤكدة، بينها 503 وفيات، من أصل 10.7 ملايين نسمة فى البلاد.