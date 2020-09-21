السعودية تسجل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1060 حالة تعاف و27 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد العبد العالي، أن المملكة عضو في منظمة دعم علاج فيروس كورونا ومتى ما اعتُمد لقاح فاعل فستحصل المملكة على حصتها وستقوم بتوفيره.

وأضاف أن "الجميع خاصة الأشخاص غير المتقيدين بالإجراءات في الأماكن العامة بضرورة التقيد بالاحترازات لسلامة الجميع، حيث إن تصرفهم قد يعرّض الآخرين للخطر".

وأكد أن المملكة مضطلعة بالدور المنوط بها تجاه التعددية والعمل الجماعي والدولي في سبيل مواجهة جائحة كورونا.

وأشار إلى أن السعودية من أوائل الدول التي عملت على مد يد العون والتنسيق مع الدول المتضررة من هذه الجائحة.