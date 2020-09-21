أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1060 حالة تعاف و27 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي وقت سابق، أعلن مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد العبد العالي، أن المملكة عضو في منظمة دعم علاج فيروس كورونا ومتى ما اعتُمد لقاح فاعل فستحصل المملكة على حصتها وستقوم بتوفيره.
وأضاف أن "الجميع خاصة الأشخاص غير المتقيدين بالإجراءات في الأماكن العامة بضرورة التقيد بالاحترازات لسلامة الجميع، حيث إن تصرفهم قد يعرّض الآخرين للخطر".
وأكد أن المملكة مضطلعة بالدور المنوط بها تجاه التعددية والعمل الجماعي والدولي في سبيل مواجهة جائحة كورونا.
وأشار إلى أن السعودية من أوائل الدول التي عملت على مد يد العون والتنسيق مع الدول المتضررة من هذه الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تسجل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.