تبا لأردوغان.. محامو الرئيس التركي يتحركون لمقاضاة صحيفة يونانية

في مصادرة لآراء صحيفة يونانية عبرت عن رأي البعض في الشارع اليوناني، رفع عدد من محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوى قضائية ضد الصحيفة لنشرها عنوانا يتعرض لأردوغان، وفق ماذكرت صحف تركية.

وقالت الدعوى المرفوعة ضد صحيفة اليونانية، أمام المحكمة إن الصحيفة استخدمت تعبيرات بحق أردوغان مسيئة له بشكل كبير".

وذكر محامو أردوغان إن الصحيفة "تظهر التدهور الأكثر إثارة للاشمئزاز في الأخلاق. وإذا نظرت إلى صمت المجتمع اليوناني، يتضح أن هذا التدهور قد تجاوز حدوده".

ونشرت صحيفة يونانية الأسبوع الماضي، وكتبت عنوانا بالتركية "سكتير جيت سيد إردوغان" والتي تعني "تبًا لك" على صورة الرئيس التركي.

فيما اعتبر نشطاء إن الصحيفة نشرت رأي بعض اليونانيين في الشوارع وإن هذا ما قالوه عن أردوغان، وقامت الصحيفة فقط بنقل آرائهم في الزعيم التركي.

وتشتد وطأة التصعيد بين اليونان وتركيا بعدما قامت تركيا بالاعتداء على المياه اليونانية وقامت بالتنقيب في أماكن لاتخضع لسيطرتها بغرض الوصول لحقول النفط والغاز البحرية، دون سند قانوي.