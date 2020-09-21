روسيا: اختبارات مجانية للكشف عن كورونا في 40 دولة

أعلنت السلطات الصحية الروسية تقديم أنظمة اختبار مجانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد لأكثر من 40 دولة.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا، قولها: "ساعدت الهيئة على تقديم أدوات اختبار مجانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد لنحو 40 دولة حول العالم بالتعاون مع مركز الأبحاث الروسي الحكومي فيكتور".
وأضافت: "منذ فبراير الماضي من العام الجاري، قدمت حماية المستهلك الروسية المساعدة لما يقارب 40 دولة حول العالم".
ونوهت بوبوفا إلى أن هذه المساعدات تمت عن طريق "توفير أنظمة اختبار مجانية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي ينتجها مركز الأبحاث العلمي الحكومي الروسي".
وكان عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، قد أعلن أمس الأحد، أن أكثر من 60 ألف شخص يشارك في اختبار لقاح ضد كورونا في موسكو.
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