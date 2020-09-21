بعد تزايد إصابات كورونا.. بافاريا الألمانية تتجه لفرض ارتداء الكمامات بالساحات العامة

أعلنت ولاية بافاريا في ألمانيا، اليوم الاثنين، اعتزامها فرض ارتداء كمامات في الساحات العامة في عاصمة الولاية ميونخ وغيرها من بؤر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أعلن رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، في تصريحات للإذاعة البافارية اليوم الاثنين، أنه يؤيد فرض ارتداء الكمامات في الأماكن التي لا يمكن فيها مراقبة التباعد بين الأفراد.

وجاءت تصريحات زودر في أعقاب تقارير أظهرت تزايد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة البافارية.

وقال زودر: إن مجلس وزراء ولاية بافاريا سيجري مزيدًا من المناقشات مع سلطات ميونخ اليوم، مشيرًا إلى أن عمدة المدينة، ديتر رايتر، يدعم هذا الموقف.

وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، تسجيل 922 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1345 إصابة في اليوم السابق.

وبذلك، يصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 272337 حالة.

وفي وقت سابق، استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تخفيف إجراءات الحد من فيروس كورونا في ألمانيا وحثت العائدين من الإجازات الصيفية على فحص أنفسهم. ومعهد روبرت كوخ يراجع دراسة صينية حول المسار الزمني لخطر الإصابة بكورونا.