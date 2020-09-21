إيران تنتقد العقوبات.. الولايات المتحدة تشن ضدنا حربا بلا دماء

دعت طهران، أمس الأحد، واشنطن إلى "العودة إلى المجتمع الدولي ووقف التمرد" في أعقاب إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات الأممية ضد إيران.

وانتقد وزير النفط الإيراني، بيجن زنجنه، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة في ضوء تحرك وزير الخارجية مايك بومبيو الأخير لإعلان "عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقًا" ضد إيران.

ونقلت وكالة "شانا" الإيرانية عن زنجنه قوله: "اليوم لا تزال إيران تخوض حربا.. . أمريكا شنت حربا بلا دماء ضد إيران"؛ وذلك في إشارة واضحة إلى العقوبات الأمريكية.

وجاء البيان عقب تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب متلفز أمس الأحد أن الولايات المتحدة تواجه هزيمة في قرارها الأخير بفرض عقوبات على الجمهورية الإيرانية.

وأضاف روحاني: "أمريكا تقترب من هزيمة معينة في تحركها للعقوبات [...]. لقد واجهت الهزيمة ورد فعل سلبي من المجتمع الدولي".

وشدد الرئيس الإيراني: "لن نرضخ أبدًا للضغط الأمريكي وسترد إيران بشكل ساحق على البلطجة الأمريكية".

وجاء ذلك بعد أن قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء بشأن إعلان الولايات المتحدة المتعلق بالعقوبات ضد إيران بسبب عدم الوضوح.

وعلاوة على ذلك، فقد طالبت وزارة الخارجية الإيرانية البيت الأبيض بالالتزام بتعهداته و "وقف التمرد" حتى يتمكن المجتمع الدولي من "قبول" واشنطن بعد مطالباتها بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

ومن جانبه، أصر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن الولايات المتحدة لا يمكنه إعادة فرض عقوبات دولية على طهران من جانب واحد، وهو ما أكدته وزارة الخارجية الروسية، التي اتهمت واشنطن بمواصلة تضليل المجتمع الدولي.

يوم السبت ، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو،أن جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران "عادت إلى حيز التنفيذ" بموجب آلية "snapback" لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 ، الوارد في الاتفاق النووي الإيراني ، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 من قبل إيران والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وتنص على رفع العقوبات الدولية عن طهران مقابل تقليص برنامجها النووي. تم تكريس الصفقة بعد ذلك في قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت فرض عقوباتها الاقتصادية الصارمة على إيران، والتي ردت عليها طهران بالتخلي التدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق بعد عام.