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بالفيديو.. "حيوان هارب" يقتحم مباراة كرة قدم

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بالفيديو.. "حيوان هارب" يقتحم مباراة كرة قدم
بالفيديو.. "حيوان هارب" يقتحم مباراة كرة قدم

في واقعة طريفة، فوجئ لاعبو كرة قدم بحيوان "ألباكا" يقتحم الملعب ويتفادى كل محاولات إخراجه، لتتوقف المباراة تماما وسط ذهول الحاضرين.

وبعد نحو 20 دقيقة من بدء المباراة بين فريقي "كارلتون أثليتيك" و"إلكلي تاون" في مقاطعة ويست يوركشير البريطانية، السبت، اقتحم الألباكا "أوسكار" أرض الملعب، هاربا من مزرعة قريبة.

وكانت المسؤولة عن الشؤون المتعلقة بوباء "كوفيد-19" في فريق "إلكلي تاون"، كلير أرمسترونغ، تتحدث على هاتفها عندما شاهدت الألباكا يقتحم الملعب، لتنهي المحادثة فورا وتبدأ بتصوير الفيديو وتوثيق ردود فعل الحاضرين.

ولاقت الصور رواجا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، مع وصول عدد المشاهدات على تويتر إلى نحو 700 ألف في غضون يومين.

ونشر نادي "إلكلي تاون"، الفيديو على حسابه في تويتر، وعلّق عليه رئيس النادي، ريتشارد غيلز، بالقول: "لقد شاهدت ومارست كرة القدم على مدار 40 عاما، ولم يسبق لي أن رأيت أي شيء كهذا".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز إلكلي بهدفين من دون مقابل، مما دفع الفريق إلى التفاؤل بالألباكا والسعي لاستخدامه كتميمية حظ للنادي.

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