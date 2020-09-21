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اعتقال 11 إسرائيليًا بعد احتجاجات مناهضة لـ نتنياهو فى القدس

أخبار عالمية عبير العدوى 2020-09-21 15:37 تبليغ
اعتقال 11 إسرائيليًا بعد احتجاجات مناهضة لـ نتنياهو فى القدس
اعتقال 11 إسرائيليًا بعد احتجاجات مناهضة لـ نتنياهو فى القدس

ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، "تم القبض على المحتجين بشبهة الإخلال بالنظام العام، وبعضهم بشبهة الاعتداء على أفراد من الشرطة خلال محاولتهم فض المظاهرات عند منتصف الليلة الماضية". 

ومنذ أسابيع طويلة، يشارك الآلاف فى مظاهرات مناهضة لـ نتنياهو، احتجاجًا على طريقة تعامله مع أزمة فيروس ، وضد استمراره فى منصبه رغم محاكمته بتهم فساد تشمل الاحتيال، وخيانة الثقة، وتقاضى الرشاوى.

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