ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، "تم القبض على المحتجين بشبهة الإخلال بالنظام العام، وبعضهم بشبهة الاعتداء على أفراد من الشرطة خلال محاولتهم فض المظاهرات عند منتصف الليلة الماضية".
ومنذ أسابيع طويلة، يشارك الآلاف فى مظاهرات مناهضة لـ نتنياهو، احتجاجًا على طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا، وضد استمراره فى منصبه رغم محاكمته بتهم فساد تشمل الاحتيال، وخيانة الثقة، وتقاضى الرشاوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال 11 إسرائيليًا بعد احتجاجات مناهضة لـ نتنياهو فى القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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