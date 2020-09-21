اعتقال 11 إسرائيليًا بعد احتجاجات مناهضة لـ نتنياهو فى القدس

ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، "تم القبض على المحتجين بشبهة الإخلال بالنظام العام، وبعضهم بشبهة الاعتداء على أفراد من الشرطة خلال محاولتهم فض المظاهرات عند منتصف الليلة الماضية".

ومنذ أسابيع طويلة، يشارك الآلاف فى مظاهرات مناهضة لـ نتنياهو، احتجاجًا على طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا، وضد استمراره فى منصبه رغم محاكمته بتهم فساد تشمل الاحتيال، وخيانة الثقة، وتقاضى الرشاوى.