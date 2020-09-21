إصابة وزير الشؤون الدينية الإندونيسى بـ كورونا

ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية عن المتحدث باسم الوزارة عمان فتح الرحمن قوله: "لحسن الحظ، الوزير فى حالة جيدة ولم تظهر عليه أعراض مقلقة، وإنه فوض مهامه إلى نائب الوزير زينوت توحيد ومسؤولين آخرين لحين تعافيه".

وأضاف أن الوزير أمر المسؤولين بمواصلة برامج وخدمات الوزارة والتركيز على الوقاية من فيروس كورونا فى المؤسسات التعليمية والدينية كما طلب من المسؤولين صرف مساعدات.

ويعد الوزير فخر الوزير الثالث الذى ثبتت إصابته بالفيروس بعد وزير النقل بودى كاريا، ووزير الشؤون البحرية والثروة السمكية، إدهى برابوو، اللذين تعافيا بالكامل.