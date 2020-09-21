الصين تهدد برد رادع بعد زيارة مسؤول أمريكى إلى تايوان

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، إن "الصين ستتخذ إجراءات مضادة ضد المسؤولين الأمريكيين الذين شاركوا فى هذا الاستفزاز السياسى".
وأكد وانج، مجددًا، معارضته لأى علاقات رسمية بين تايوان والولايات المتحدة.
وكان المبعوث الأمريكى البارز كراتش وصل إلى تايوان، الخميس الماضى، لحضور حفل تأبين الرئيس الراحل لى تنغ-هوى، فى ثانى زيارة لمسؤول أمريكى بارز إلى تايوان خلال شهرين.
وعقب المتحدث الصينى وانج، حينذاك، بأن "بكين قدمت احتجاجات رسمية للولايات المتحدة على زيارة كراتش لتايبيه"، موضحًا أن "الصين تعارض بحسم أى شكل من أشكال العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان".
وتصاعدت حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة على عدة جبهات على مدار العام الماضى، فى ظل النزاعات التجارية بين الدولتين، وجائحة فيروس كورونا المستجد، والوجود العسكرى الصينى فى بحر الصين الجنوبى، إضافة إلى سياسات بكين فى هونج كونج، وإقليم شينج يانج.
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