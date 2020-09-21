20 محافظة باللون الأحمر .. إيران تسجل حصيلة قياسية من إصابات كورونا منذ يوليو الماضي

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات إصابة بفيروس كورونا في حصيلة يومية قياسية منذ يوليو الماضي.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 3341 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و177 وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 425481 إصابة.

ووصل إجمالي الوفيات إلى 24301 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3912 حالة حرجة.

وأعلنت الوزارة عن وضع 20 محافظة إيرانية ضمن اللون الأحمر من حيث مستوى خطورة كورونا في البلاد.