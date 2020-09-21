أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات إصابة بفيروس كورونا في حصيلة يومية قياسية منذ يوليو الماضي.
وذكرت الوزارة أنها سجلت 3341 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و177 وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 425481 إصابة.
ووصل إجمالي الوفيات إلى 24301 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3912 حالة حرجة.
وأعلنت الوزارة عن وضع 20 محافظة إيرانية ضمن اللون الأحمر من حيث مستوى خطورة كورونا في البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 20 محافظة باللون الأحمر .. إيران تسجل حصيلة قياسية من إصابات كورونا منذ يوليو الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.