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ملك البحرين عن إعلان تأييد السلام مع إسرائيل: إنجاز تاريخي وخيار استراتيجي

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ملك البحرين عن إعلان تأييد السلام مع إسرائيل: إنجاز تاريخي وخيار استراتيجي
ملك البحرين عن إعلان تأييد السلام مع إسرائيل: إنجاز تاريخي وخيار استراتيجي

قال العاهل البحريني، الشيخ حمد بن عيسى، اليوم الإثنين، إن السلام هو رسالة المملكة وخيارها الاستراتيجي. 

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية "بنا": "التوقيع على إعلان تأييد السلام إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم، وترسيخ روح التعايش التي عرفت بها مملكة البحرين دائمًا".

وتابع: "من بين الأهداف التي ارتأيناها وسعينا من أجلها من خلال إعلان تأييد السلام، هو أن يدرك العالم بأن السلام هو رسالتنا وخيارنا الاستراتيجي، وأن التسامح والتعايش يشكلان أحد أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة. فنحن متسامحون ومحبون للسلام والتعاِيش".

واستطرد: "إن التعايش الحقيقي والسلام الحقيقي هما اللذان يستندان على تقبل الآخر وهو جوهر المواطن البحريني وما يتمتع به منذ الأزل".

وقال: "ونحن نفاخر بين الأمم بأن شعبنا و بشهادة الجميع هو من أطيب شعوب الأرض، و هذه الطيبة جعلت من البحرين منارة للتنوع الفكري والثقافي والديني والمذهبي".

 

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