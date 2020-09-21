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كورونا يصيب 31 مليونا ويقتل 960 ألف مواطن حول العالم

أخبار عالمية عبير العدوى 2020-09-21 15:11 تبليغ
كورونا يصيب 31 مليونا ويقتل 960 ألف مواطن حول العالم
كورونا يصيب 31 مليونا ويقتل 960 ألف مواطن حول العالم

وأظهرت أحدث بيانات جونز هوبكنز، فى السادسة صباحًا بتوقيت جرينتش، أن إجمالى الإصابات بفيروس وصل إلى 30.935 مليون، فى حين بلغ عدد الوفيات 960 ألف، وتماثل للشفاء 21.1 مليون مريض. 

وبحسب البيانات، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورنا، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم فى أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة.

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