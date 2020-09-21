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دون آثار غير مرغوب فيها.. متطوعون روس يخضعون لتجارب لقاح صيني ضد كورونا

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دون آثار غير مرغوب فيها.. متطوعون روس يخضعون لتجارب لقاح صيني ضد كورونا
دون آثار غير مرغوب فيها.. متطوعون روس يخضعون لتجارب لقاح صيني ضد كورونا

أطلقت شركة الأدوية الروسية "بتروفاكس" المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصيني Ad5-nCoV، على المجموعة الأولى من المتطوعين الروس في موسكو، حسبما أعلنت الشركة اليوم الاثنين.

وذكرت الشركة في بيان لها، إن "بتروفاكس، وشركة كانسينو بيولوجيكس، ومنظمة الأبحاث التعاقدية OCT Clinical، أطلقت لقاحات للمتطوعين الأوائل في مراكز العلاج في موسكو".

ووفقًا للشركة، فإن المتطوعين الأوائل يقومون بعمل جيد، ولم يظهر أي منهم أي آثار غير مرغوب فيها. 

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ووفقًا للوائح السريرية، سيخضع المشاركون في الدراسة للإشراف المباشر خلال أول 28 يومًا بعد التطعيم وسيتعين عليهم الخضوع لأربعة فحوصات مؤقتة وجهًا لوجه.

وحسب توقعات الشركة، خلال هذه الفترة، سيطور المشاركون الملقحون استجابة مناعية خلطية وخلوية لـ COVID-19.

وقالت "بتروفاكس" إنها ستواصل تجنيد المتطوعين، وقد تم استلام أكثر من 3000 طلب حتى الآن.

وشاركت الشركة الروسية لأول مرة خططها لإجراء تجارب إكلينيكية في مراحل متأخرة لمرشح اللقاح الصيني، Ad5-nCoV، في منتصف أغسطس.

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