وكالة إيطالية: السراج في زيارة مفاجئة إلى تركيا

كشفت مصادر من حكومة الوفاق في ليبيا، اليوم الإثنين، عن زيارة مفاجئة يجريها فايز السراج رئيس الحكومة في طرابلس إلى تركيا.
ووفقًا لوكالة "نوفا" الإيطالية، قال مصدر، إن السراج كان من المفترض أن يصل أمس إلى العاصمة التركية أنقرة.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق إن تركيا مستاءة من قرار رئيس حكومة الوفاق الليبية في طرابلس فايز السراج بالتنحي عن منصبه.
وأعلن فايز السراج الأربعاء الماضي، رغبته في تسليم السلطة لإدارة جديدة في أكتوبر وسط محادثات بشأن إنهاء الصراع في البلاد، في خطوة قلبت موازين المشهد في ليبيا.
وقال السراج في إعلانه للتنحي "أعلن رغبتي الصادقة في تسليم واجباتي للسلطة التنفيذية التالية في موعد لا يتجاوز نهاية أكتوبر".
وترأس السراج حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في 2015 نتيجة لاتفاق سياسي تدعمه الأمم المتحدة يهدف إلى توحيد ليبيا واستقرارها بعد الفوضى التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
وترأس السراج حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في 2015 نتيجة لاتفاق سياسي تدعمه الأمم المتحدة يهدف إلى توحيد ليبيا واستقرارها بعد الفوضى التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
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