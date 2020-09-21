أخبار اليمن : يمنيون في أمريكا يطالبون برفع الحصار وإيقاف العدوان

يمنيون في أمريكا يطالبون برفع الحصار وإيقاف العدوان
طالب المؤتمر الوطني الأول للجالیة الیمنیة في الولایات المتحدة الأمریكیة الأحد إنهاء العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
ورفض المشاركون أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي اليمنية، داعيين إلى وقف الحرب والاتجاه نحو الحل السلمي.
ودعا المشاركون في المؤتمر فتح جمیع المطارات وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي وعدم التدخل بشؤون الیمن الداخلية من أي طرف كان.
وطالب الموتمر فتح كل المعابر والحواجز بما یسهل تنقل المواطنین في عموم محافظات الجمهورية.
وأقر المشاركون في المؤتمر، تشكیل لجان لمتابعة الإدارة الأمریكیة والامین العام للامم المتحدة ومندوبه مارتن جرفت ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة.
كما اقر المؤتمر متابعة سفراء الدول الخمس المعنیة في وضع الیمن والمكلفة من الأمم المتحدة اضافة الى القوى الداخلیة.
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