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إيران تسجل 3341 إصابة جديدة و177 وفاة بسبب كورونا

أخبار عالمية عبير العدوى 2020-09-21 16:59 تبليغ
إيران تسجل 3341 إصابة جديدة و177 وفاة بسبب كورونا
إيران تسجل 3341 إصابة جديدة و177 وفاة بسبب كورونا

وفيات تتخطى 24 ألفا فى إيران

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانية، سيما سادات لارى، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى إيران ارتفع إلى 24478 حالة، وذلك بعد تسجيل 177 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

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