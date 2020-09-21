روسيا : 71 وفاة و6196 إصابة جديدة بكورونا

وأشار المركز فى بيان صحفى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إلى ارتفاع العدد الكلى إلى 19489 وفاة، بعد تسجيل 71 وفاة جديدة، وعدد المتعافين 911973 شخصا.
وأرجع المركز، ارتفاع الإصابات اليومية للتوسع فى إجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن المصابين بالفيروس وبدء العام الدراسى.
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