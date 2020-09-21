بريطانيا تسجل ارتفاعا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، بحسب روسيا اليوم، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4368، ليصل إلى مستوى 398625 حالة.
وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة جديدة فى مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذى يثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض الإجراءات الاحترازية حتى إعلان الإغلاق العام الجديد.
وفى هذا السياق اعتبر رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، فى مؤتمر صحفى عقده الجمعة، أن الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد فى بلاده "أمر لا مفر منه"، مؤكدا أن حكومته تدرس كل الإجراءات المحتملة بينها فرض إغلاق جديد.
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