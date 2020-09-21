بومبيو : هدف العقوبات الجديدة منع إيران من شراء أسلحة متقدمة

أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إعادة فرض العقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الذى تسعى واشنطن للإطاحة به من حكم فنزويلا.





وفى مؤتمر لوزراء أمريكيين، مساء اليوم الإثنين، بشأن العقوبات الأمريكية على إيران، قال بومبيو إن العقوبات الجديدة من شأنها منع طهران من شراء أسلحة متقدمة وتمويل الميليشيات الإرهابية فى المنطقة. وانتقد بومبيو النظام الحاكم فى إيران، مؤكدًا أنه يبدد أموال الشعب الإيرانى على الإرهابى بدلاً من توجيه هذه الأموال للتنمية.

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