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عقوبات اقتصادية.. ترامب يوقع مرسوما بحظر توريد الأسلحة لـ إيران

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عقوبات اقتصادية.. ترامب يوقع مرسوما بحظر توريد الأسلحة لـ إيران
عقوبات اقتصادية.. ترامب يوقع مرسوما بحظر توريد الأسلحة لـ إيران

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أمرا تنفيذيا بإعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، وقع ترامب، على مرسوم بفرض عقوبات اقتصادية على أي جهة تسهل توريد أسلحة غير نووية لإيران.

وقال ترامب فى بيان: "أصدرت أمرًا تنفيذيًا يؤكد أن سياسة الولايات المتحدة ستظل تواجه نفوذ إيران الخبيث في الشرق الأوسط، بما في ذلك نقل الأسلحة التقليدية المزعزعة للاستقرار من إيران وحيازة إيران لها فضلا عن عمليات نقل الأسلحة أو المواد ذات الصلة أو المعدات العسكرية من إيران وإليها".

وحسب شبكة "العربية"، أكد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو تعريض العالم لخطر الصواريخ الباليستية.

وأوضح أن العقوبات تشمل تدابير رقابة على الصادرات و27 كيانا وفردا إيرانيا، لافتا إلى أن نظام طهران كذب وعرقل مرارا المفتشين الدوليين.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران.

وذكر وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" في مؤتمر برفقة وزيري الدفاع والخارجية أن واشنطن فرضت عقوبات على مجموعة من الخبراء والمسؤولين في الوكالة الإيرانية للطاقة النووية.

وأضاف منوشين أن واشنطن فرضت أيضا عقوبات على 3 أفراد و3 مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن بلاده فرضت عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية، مؤكدا استمرارهم في منع طهران من حيازة السلاح التقليدي والنووي.

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