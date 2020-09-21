كبار الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي يدعون إلى تحقيق دولي في تسميم معارض بوتين

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، يوم الإثنين، إن وزراء خارجية الدول الاوروبية يصرون على إجراء تحقيق دولي في الوضع مع المعارض الروسي أليكسي نافالني، بمشاركة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW).

وقال بوريل عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية: "ندعو مرة أخرى إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في تسميم نافالني والشفافية الكاملة والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

اقرأ أيضا

وأضاف أن الكتلة ستجري "مناقشة شاملة" بشأن روسيا الشهر المقبل.

أصيب نافالني بالمرض أثناء رحلة داخلية في روسيا في 20 أغسطس، وعولج في البداية في مدينة أومسك السيبيرية، حيث اضطرت الطائرة إلى الهبوط بشكل عاجل.

وبعد يومين، بمجرد أن أثبت الأطباء أنه لائق للنقل الجوي عبر الحدود، تم نقل الشاب البالغ من العمر 44 عامًا إلى شاريت لتمزيد من العلاج.