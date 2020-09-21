نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية القبرصي يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نيكوس كريستودوليدس، وزير الخارجية القبرصي، أن تركيا اختارت القيام بالتصعيد في ملف شرق المتوسط وتقوم بافعال استفزازية بالمتوسط وأضاف كريستودوليدس، بحسب ما ذكرته فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل. أن الاتحاد الأوروبي عليه فرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها الأخيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية القبرصي يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.