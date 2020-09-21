لأول مرة في الأردن : تشريح جثة متوفى بكورونا

دوت الخليج :- أجرى فريق من المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير أمس الجمعة، تشريحا في عملية تعد الاولى من نوعها في الأردن، لجثة متوفى يعتقد أنه مصاب بفيروس كورونا.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مدعي عام عمان كلف رئيس المركز الوطني للطب الشرعي عدنان عباس بتشربح الجثة لمعرفة ملابسات الوفاة.
وكان المتوفي قد أسعف إلى طوارىء إحدى المستشفيات الخاصة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة، وعلى ضوء ذلك تم نقل جثته إلى المركز الوطني لغايات تشريح الجثة ، وفق الغد .
وأوضحت المصادر أن الأسباب الاولية للوفاة تبين أنها نتجت عن التهاب رئوي حاد.
كما تم سحب عينات من جثة المصاب لفحصها مخبربا، وحتى الآن لم يعرف فيما إذا كان هناك مخالطين للمصاب المتوفي أم لا.
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