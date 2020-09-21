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الاردن أقرته اليوم : ماذا يعني تعديل قانون الكسب غير المشروع للموظف الحكومي ؟

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الاردن أقرته اليوم : ماذا يعني تعديل قانون الكسب غير المشروع للموظف الحكومي ؟
الاردن أقرته اليوم : ماذا يعني تعديل قانون الكسب غير المشروع للموظف الحكومي ؟

دوت الخليج :-  أقرّ مجلس الوزراء اليوم الاحد مشروع قانون معدِّل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020، وذلك استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

واشار وزير الاعلام امجد العضايلة إلى أن مشروع القانون المعدِّل يهدف إلى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وذلك باعتبار كلّ زيادة أو نموّ غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أيّ موظّف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون كسباً غير مشروع، في حال لم يستطع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المتأتّي من مصادر مشروعة.

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