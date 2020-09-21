تبييض الجسم بأفضل الكريمات من الصيدلية لتفتيح الجسم والأماكن الحساسة

سوف نقدم لكم في هذا المقال بعض أنواع الكريمات التي تعمل على تبييض الجسم كله، وبالأخص المناطق الحساسة وأيضاً تحت الإبط، وسوف تحصلين على بشرة بيضاء دون أي بقع داكنة نهائيا،ً لأن البشرة البيضاء تجعل المظهر العام جذابا وجميلا، لذا فنلاحظ أن معظم السيدات والفتيات وبالأخص المقبلات على الزواج يبحثون عن طرق لتبييض الجسم بالطرق الطبيعية دون أن يؤثر على البشرة بصورة عكسية، وهذه الكريمات تتميز بأن ماركتها عالميه ومعتمدة من وزارة الصحة، وإليكم بعض أنواع كريمات التفتيح.

تبييض الجسم Clarins Bright Plus Hp Birghtening

يعتبر هذا النوع من أفضل أنواع الكريمات التي نحصل منها على بشرة موحدة، بالإضافة إلى أنه يحمينا من أشعة الشمس الضارة ويعمل على القضاء نهائياً على الإسمرار الناتج من أشعة الشمس المحرقة، ويعمل على الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة ونضرة، فيجب المداومة على وضع هذا الكريم، وبإذن الله تعالى سوف تلاحظين النتائج من أول استعمال.

كريم ايسنشيال فيرينس

يعد هذا الكريم من أهم أنواع الكريمات التي ينتج عنها بياض فعال وملحوظ للبشرة، غير أنه يمكن استعماله في الصباح قبل النزول من المنزل لأنه يعمل على ترطيب البشرة ويجعلها كبشرة الطفل صغير، بالإضافة إلى أنه يمكن استعماله لأى نوع بشرة سواء كانت جافة أو دهنية أو عادية.

كريم لتفتيح البشرة EVagloss

هذا الكريم يمكن استعماله لتفتيح بشرة الوجه والجسم، وأيضاً المناطق الحساسة سواء كانت تحت الإبط أو الأكواع، لأنه يساعد على إعادة البقع إلى لونها الطبيعي غير أنه يرطب البشرة وسوف تنبهرى من أول استعمال، بالإضافة إلى كريم أولاي بالتوت البري فهو يعمل على ترطيب البشرة، ومنع جفافها ويعطي رائحة رائعة تستمر لفترات طويلة.

طريقة طبيعية تبيض الجسم زيت جوز الهند

يعمل جوز الهند على تفتيح الركبة والأكواع، لاحتوائه على فيتامين E الذى يساهم فى تخفيف لون البشرة ومنع الجفاف وذلك عن طريق الحفاظ على رطوبة البشرة ونعومتها.

طريقة الاستخدام نقوم بمزج ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونضع المزيج على الركبتين ونقوم بتدليكها لمدة ربع ساعة، ثم يتم استخدام هذا المزيج لتقشير بقع الجلد الداكنة حول الركبتين، نقوم بتكرار هذه الوصفة مرة يوميا حتى نحصل على أفضل نتيجة.