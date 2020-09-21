السعودية تكشف تفاصيل العودة التدريجية للعمرة

أصدرت المملكة العربية السعودية ، الاثنين، تفاصيل جديدة حول كيفية العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة على مدار العام، والتي تم تعليقها منذ سبعة أشهر بسبب فيروس كورونا .

وقال وزير الحج محمد بن طاهر بنتن إن المملكة ستطلق تطبيقا عبر الإنترنت يسمح للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية والزوار بتقديم طلب وحجز وقت وتاريخ محددين يمكنهم فيه أداء العمرة لتجنب الازدحام والمحافظة على إرشادات التباعد الاجتماعي.

ونظمت المملكة حجا تم تقليصه بشكل كبير في يوليو بسبب مخاوف من أنه يمكن أن يتحول بسهولة إلى حدث عالمي يساعد في نشر الفيروس بسرعة.

وتم اختيار الحجاج بعد التقديم من خلال بوابة إلكترونية وجميعهم من المقيمين أو المواطنين في المملكة العربية السعودية.

وبدلا من استضافة أكثر من مليوني حاج في هذا الحدث السنوي، شارك ما يصل إلى نحو عشرة آلاف حاج بعد خضوعهم لاختبارات الكشف عن الفيروس ووضعهم في الحجر الصحي.

وبدأت المملكة العربية السعودية اليوم في تخفيف بعض القيود على الرحلات الدولية لأول مرة منذ ستة أشهر.

وسمحت المملكة لمواطني دول الخليج العربية والأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية في الخارج بدخول البلاد بشرط عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

كما سمحت المملكة لبعض المقيمين في البلاد، مثل الطلاب السعوديين الحاصلين على منح دراسية في الخارج وموظفي السفارات الأجنبية، بالخروج والدخول إلى المملكة.