ترامب : لا اتفاق إذا استمرت الصين فى السيطرة على تيك توك

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه لن يصادق على اتفاق بشأن تيك توك، إذا استمرت الشركة الصينية الأم "بايت دانس" فى السيطرة على المجموعة الجديدة المالكة للتطبيق فى الولايات المتحدة.





وردًا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، حول احتمال احتفاظ شركة "بايت دانس" الصينية بنسبة 80% من ملكية الأسهم فى المجموعة الجديدة، قال ترامب: "إذا فعلوا ذلك، لن نبرم الصفقة ببساطة". وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن "هناك شراكة بين شركتى أوراكل وولمارت اللتين ستشتريان التطبيق، وستكون لديهما السيطرة الكاملة عليه"، قائلاً: "ستمتلكان غالبية الأسهم".

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