عاحل.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 27 هيئة تتعاون مع إيران

وفى مؤتمر صحفى بشأن العقوبات على إيران، اليوم الإثنين، قال مستشار الأمن القومى الأمريكى روبرت أوبراين، إن واشنطن ستفرض عقوبات على 27 هيئة وشركة مرتبطة بالتعاون العسكرى مع إيران.

كما أكد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، على أن العقوبات ستشمل أيضًا مجموعة من الخبراء والمسؤولين فى الوكالة الإيرانية للطاقة النووية، إضافة إلى عناصر من الجيش الإيرانى.

وقال منوتشين، إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتزويد أى دولة بصواريخ باليستية، فى إشارة إلى تزويد الميليشيات الموالية لإيران بالأسلحة المحظورة، مثل حزب الله فى العراق ولبنان، وميليشيات الحوثى فى اليمن.