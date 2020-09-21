شنت القوات التركية، اليوم الاثنين، قصفًا صاروخيًا على إحدى قرى ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة.
ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، نفذت القوات التركية قصفًا صاروخيا على قرية "كورحسن" في ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة، ما أسفر عن إصابة عنصر من الجيش السوري المتواجد بالقرية، وإلحاق أضرار مادية بمنازل المدنيين.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد صباح اليوم، تبادلًا للقصف المدفعي والصاروخي بين القوات التركية والمليشيات التابعة لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى على محاور ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة.
وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرية عبدوكي ومحيطها وقرية سارونج وصوامع قزعلي، تزامنا مع قصف "قسد" لمواقع الفصائل الموالية لتركيا في الطرف المقابل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة جندي سوري.. قصف صاروخي تركي على شمال الرقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.