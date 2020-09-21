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السلاوي مستشار ترامب العلمي يعلن موعد توافر لقاح كورونا

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السلاوي مستشار ترامب العلمي يعلن موعد توافر لقاح كورونا
السلاوي مستشار ترامب العلمي يعلن موعد توافر لقاح كورونا

أكد العالم المغربي منصف السلاوي رئيس الفريق المكلف بجهود تطوير لقاح ضد فيروس في الولايات المتحدة، أن اللقاح سيكون جاهزا بمجرد تجاوز المرحلة الثالثة من التجارب.

وأضاف "السلاوي"، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن لقاح كورونا سيكون متوفرا قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى وجود 6 أنواع من اللقاحات.

وتابع "أنا أقول إنه سيكون جاهزا بين أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر أو حتى يناير كحد أقصى.. أنا متفائل أن ذلك سيكون قبل نهاية السنة الجارية".

وكان السلاوي أعلن في حوار صحفي أنه سيتخلى عن مهمته إذا أصدر السياسيون تصريحا بالاستخدام الطارئ للقاح دون الموافقة عليه من اللجنة العلمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق عن توفير لقاح كورونا لجميع الأمريكيين بحلول شهر إبريل المقبل.

وأكد ترامب، أن بلاده ستكون قادرة على تصنيع 100 مليون جرعة على الأقل، من اللقاح، قبل نهاية العام الجاري.

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