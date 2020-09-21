أردوغان مهاجما مجلس الأمن : 7 مليارات إنسان تحت رحمة 5 دول

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة.

وقال أردوغان إنه لا بد أولًا من إصلاح مجلس الأمن لإعادة تفعيل منظومة الأمم المتحدة، وليس من العدل الاستمرار في أن يكون مصير أكثر من 7 مليارات إنسان تحت رحمة خمس دول.

وأضاف أن تكوين هيكل لمجلس الأمن قائم على التمثيل الديمقراطي الشفاف والفعال والعادل بات ضرورة للإنسانية وليس خيارًا.

وزعم أن تحويل مدينة إسطنبول باعتبارها ملتقى القارات إلى مركز للأمم المتحدة سيدعم جهود السلام والاستقرار العالميين.

وعن أزمة شرق المتوسط، قال أردوغان إن "الذين كانوا يحاولون فرض أطروحاتهم وخرائطهم متجاهلين تركيا شرقي المتوسط بدأوا الاقتراب من الطاولة" في إشارة إلى استعداد اليونان للتفاوض مجددًا مع أنقرة.

وتابع: "مع ارتفاع نغمة خطى تركيا الكبيرة نحو التقدم، يزيد قلق من ينظر إلى بلادنا بعيون المستعمرين..لا نمد أيدينا إلى حق أحد أو شرفه سواء في المتوسط أو غيره، لكن نريد فقط أن يحترم الآخرون حقوقنا"، على الرغم من اعتدائه على حقوق اليونان في المتوسط والتدخل في ليبيا وسوريا والعراق.

وواصل: "بدأ اقتصادنا بإظهار مؤشرات إلى الارتفاع بقوة في الربع الثالث من العام الجاري بعد الانكماش الجزئي في الربع الثاني".