الإمارات وبريطانيا: اتفاق السلام مع إسرائيل مهم في ترسيخ دعائم الأمن بالمنطقة

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره البريطاني دومينيك راب تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا والملف الإيراني.

ووفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم"، التقى بن زايد، في لندن اليوم الاثنين، مع دومينيك راب، حيث تناولا الطرفان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الصحية وكذلك التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.

كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران واليمن وليبيا.

وأكد الجانبان على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين وقيادتهما، كما استعرضا معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل التي تم توقيعها مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية ودورها الهام في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد بالعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة والحرص المستمر على دفع آفاق التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.