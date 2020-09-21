هجوم ناري ضد ماكرون .. معارض سياسي يتهم رئيس فرنسا بالفشل وزيادة تفشي كورونا

وتأتى مراجعة جان لوك ميلينشون اللاذعة لأداء الرئيس الفرنسي خلال أزمة الصحة العامة بعد أن حذر رئيس نقابة الاطباء الفرنسية من وصولها إلى "نقطة تحول".
وسجلت فرنسا مؤخرا 13500 حالة إصابة جديدة بـ كوفيد 19- وهو ارتفاع قياسي منذ الإغلاق على مستوى البلاد.
وقال ميلينشون، الذي يقود حركة فرنسا المتمردة إن "الحكومة لم تخطط لأي شيء لمواجهة موجة ثانية".
وخلال مقابلة مع قناة BFM TV، قال إن حزبه لم يفاجأ بعدم استعداد المستشفيات لجولة ثانية من العدوى مع اقتراب فصل الصيف.
وأضاف: يمكننا أن نرى الارتجال.
وتابع: لا توجد أسرة إضافية، ليس لدينا الموظفون الذين نحتاجهم.
واستطرد "لم يتم تنظيم أي شيء وتوقعنا حدوث ذلك".
وفي مقابلة أخرى، قال ميلينشون لصحيفة "لو فيجارو" إن حكومة ماكرون "لم تخطط لأي شيء" للموجة الثانية.
وأضاف أن عدم الاستعداد سيؤدي على الأرجح إلى القلق بين السكان مع اقتراب فصل الشتاء.
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