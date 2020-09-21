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"الجزيرة" تواصل الكذب المفضوح (فيديو)

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"الجزيرة" تواصل الكذب المفضوح (فيديو)
"الجزيرة" تواصل الكذب المفضوح (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - من جديد تواصل "الجزيرة" القطرية تسلسل الأكاذيب المستمر، وفي آخر ادعاءاتها قالت إن قرار أميركا بتصنيف "AJ+" كوكيل أجنبي مرتبط بتوقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، وادعت أن منصتها "AJ+" مستقلة ولا ينبغي تسجيلها كوكيل أجنبي.

 

السفير الإماراتي لدى أمريكا يوسف العتيبة نفى الادعاءات القطرية، وقال إن «الأمر غير مهم» لمناقشته مع المسؤولين الأمريكيين أو حتى مجرد الضغط بشأنه، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" .

 

خطوة تصنيف «AJ+» كوكيل أجنبي جاءت بعد سعي حثيث من قبل السيناتور توم كوتن و7 آخرين، حيث استغرق الفريق أكثر من عام في جمع المعلومات والأدلة، التي تثبت أن شبكة «AJ+» تخدم بشكل واضح الحكومة القطرية وتخضع لسيطرة وتمويل حكومي، ويستوجب تصنيفها كـ"وكيل أجنبي" بمجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في أميركا. فمتى تتوقف الجزيرة عن الكذب؟.

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