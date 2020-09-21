تعيين وزير الدفاع السابق رئيسا انتقاليا فى مالى

عين وزير الدفاع السابق با نداو، اليوم الاثنين، رئيسا انتقاليا فى مالى، من جانب لجنة شكلها المجلس العسكرى الذى يحكم البلاد منذ انقلاب 18 أغسطس، وفق ما أعلن رئيس المجلس العقيد عصيمى غوتا للتلفزيون الوطنى.





وسيتولى الوزير السابق منصب رئيس الدولة خلال أشهر عدة تسبق عودة المدنيين إلى الحكم، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وفى وقت سابق، أكد زعماء غرب أفريقيا حتمية قيام المجلس العسكرى فى مالى بترشيح قادة انتقاليين، مدنيين، فى غضون أيام، لقيادة البلاد نحو الانتخابات.

وأصرت مجموعة "إيكواس" على ضرورة أن يكون القادة الانتقاليين من المدنيين، رافضة اقتراح المجلس العسكرى بأن القادة قد يأتون من الجيش.

وكان المجلس العسكرى فى مالى طرح فى وقت سابق فكرة الانتظار 3 سنوات قبل إجراء انتخابات جديدة، وهو اقتراح رفضته بسرعة كل من "إيكواس" وفرنسا، التى تحتفظ بوجود عسكرى كبير فى مالى حيث تقاتل جماعات متطرفة.

وتتعرض مالى لهجمات متطرفين منذ 2015، أسفرت عن خسائر بشرية وعسكرية فادحة.