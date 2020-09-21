أخبار عاجلة
نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ بعثة الزمالك بعد وصولها المغرب -
دعاء فاروق ترد على «فبركة» مداخلة السحر -
أحمد مكي يعلق على مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار -
تعليق كوميدي من محمد هنيدي على هاتف آيفون 12 -
بعد تقارير عن تخطيطه لارتداء قميص سوبرمان.. ترامب: شعرت وكأنني مثله -
ترامب: الانتخابات المقبلة الأهم في تاريخ أمريكا -
بعد إصابته بـ كورونا.. متى يعود كريستيانو رونالدو للملاعب؟ -
شاهد .. متحدث وزارة الصحة : مصر ستكون أكثر استعدادا لموجة كورونا الثانية -
فيديو : مع انطلاق العام الدراسى .. الصحة تحدد طرق حماية الطلاب من كورونا -
استطلاع.. تقدم بايدن على ترامب في ميشيجان وتقاربهما في نورث كارولاينا -

أصبحت في خطر.. بريطانيا ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى الرابع

أخبار عالمية تبليغ
أصبحت في خطر.. بريطانيا ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى الرابع
أصبحت في خطر.. بريطانيا ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى الرابع

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيعلن رفع مستوى التحذير القومي في بريطانيا من فيروس من المستوى الثالث إلى الرابع.

وقالت الصحيفة، اليوم الاثنين، إن جونسون سيعلن إغلاق الحانات في بريطانيا اعتبارًا من غد الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، مشيرة إلى أن الشرطة البريطانية ستتجول في الشوارع أيضا للتأكد من الالتزام بالإجراءات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يعلن جونسون إغلاق الحانات والنوادي الليلية والمطاعم بشكل كامل في الأماكن التي ينتشر بها فيروس كورونا على نطاق واسع.

ويرى عالم الأوبئة في جامعة إكستر، بهارات بانخانيا، إن حظر التجوال الذي سيبدأ من العاشرة مساء في بريطانيا ليس له أي جدوى في مواجهة الفيروس.

وقال بانخانيا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" ردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا الإجراء الذي تنوي الحكومة البريطانية اتخاذه يمكن أن يقلل من خطر انتشار عدوى كورونا: "لا على الإطلاق. بحقك ! الفيروس لا يفهم التوقيت ولهذا فإذا كنت تنوي الإغلاق في العاشرة مساء ماذا عن التاسعة والثامنة مساء؟".

وأضاف: "نحن نعلم السلوكيات البشرية. ونعرف سلوكيات الحانات في بلدنا. في الساعة الثامنة ونصف والتاسعة سيقوم الناس بشراء مشاريب وكحوليات إضافية. للأسف هذا يسمح لهم بإسقاط حارسك أرضًا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصبحت في خطر.. بريطانيا ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى الرابع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 